بن مسعود: تخفيضات تصل 50 بالمائة على تذاكر الطيران والفنادق

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، الأحد، عن إقرار تخفيضات للسائحين الراغبين في التنقل نحو الجنوب الجزائري أو ولايات الشمال، تصل الى نصف المبلغ المعتمد حاليا في التذاكر والإقامة، بعد امضاء اتفاقية بين الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار والديوان الوطني للسياحة،إضافة إلى شركة طاسيلي للطيران، على هامش اعطاء اشارة انطلاق موسم السياحة الشتوية من مدينة بوسعادة، تقضي بتخفيضات تصل 50 بالمائة للراغبين في التنقل نحو الجنوب من قيمة التذاكر والإقامة و30 بالمائة نحو الشمال بالمقارنة مع السنوات الماضية لتحقيق التوازن مابين الشمال والجنوب.

كما أعطى الوزير في إشارة دخول فندق كردادة بمدينة بوسعادة بالمسيلة، حيز الخدمة بعد استكمال أشغال التهيئة والتحديث التي خصص لها مبلغ مالي يناهز 169 مليار سنتيم من مؤسسة سلسلة فنادق الجزائر، مع تخصيص 10 ملايير سنتيم لمعهد الفندقة والسياحة بذات المدينة، وهو المبلغ ذاته بالنسبة للمعهد الواقع بولاية تيزي وزو.