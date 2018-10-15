إضراب في مدارس العاصمة يوم 22 أكتوبر

يدخل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في إضراب يوم 22 أكتوبر الجاري تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر وسط في نفس اليوم.

وأشار إشعار للإضراب صادر عن المجلس الولائي لنقابة كناباست، أن إضراب 22 أكتوبر يأتي لأجل تجسيد مطالب أهمها إلغاء التحويلات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة ونقلهم من مناصبهم.

وطالبت كناباست العاصمة بإلغاء قرار طرد الأساتذة الذين وظفوا عبر الأرضية الرقمية،من مركز إيوائهم والذين جاؤوا من خارج الولاية لأداء مهامهم التربوية. بالإضافة إلى إلغاء القرارات التعسفية التي تمس بحرية العمل النقابي.