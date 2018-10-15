يربط 6 دول افريقية
الجزائر تدعو مالي والنيجر إلى تبني رؤية مشتركة حول طريق الصحراء
دعا أمس الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء محمد عيادي الى تبني رؤية مشتركة بين البلدان المساهمة في إنجاز الطريق العابر للصحراء وذلك بهدف دفع و ترقية المبادلات التجارية.
و أبرز عبادي خلال تدخله في اللقاء الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية و تنميتها، المنظم على مدار يومين بالجزائر، ضرورة انجاز دراسة مشتركة خصوصا مع الطرف المالي و النيجيري للوصول إلى تبني رؤية مشتركة حول المشروع و أهدافه المسطرة و تحديد الآليات الكفيلة بضمان التطور و النمو المتوخى.
و أضاف ذات المسؤول أن هذه الدراسة من شأنها أن تجمع المخططات الوطنية لتهيئة الأقاليم للبلدان المعنية، و ذلك بهدف إعداد و بشكل جماعي مشروع تطوير و تنمية المناطق الحدودية وفقا لرؤية شاملة.
و شدد ذات المتحدث على ضرورة تطوير المناطق الحدودية و لن يتأتى ذلك إلا من خلال إطلاق مشاريع تنموية، في دول منطقة الساحل و الفضاءات الصحراوية المتاخمة.
و حسبه, فإن هذا المسعى يجب أن يتركز أساسا على تحليل يسمح بتحديد نقاط القوة و الضعف، في هذه المناطق و خصوصياتها و التحديات المستقبلية التي تواجهها، و ذلك بإشراك السلطات و القطاع الخاص و كل الكفاءات في مختلف المجالات.
للتذكير فإن الطريق العابر للصحراء يربط 6 دول افريقية ( الجزائر, مالي , النيجر, تونس , نيجيريا , التشاد)، تم إطلاقه في ستينات القرن الماضي ليمتد على مسافة 4.500 كلم انطلاقا من الجزائر العاصمة ليصل الى العاصمة النيجيرية لاغوس. كما يتفرع ليرتبط بمحاور أخرى مثل الطريق الرابط بين غرداية و تونس العاصمة و(2.000 كلم) و العاصمة المالية باماكو بتمنراست (2.500 كلم) و مدينة زندر (النيجر) بالعاصمة التشادية نجامينا .
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