الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بالحملة وتدعو الحكومة الجزائرية للرد عليها

عقب التصريحات التي أدلى بها السيد فليبي غونزاليس موراليس المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين عقب زيارته للنيجر التي اتهم فيها الجزائر بطرد اللاجئين الأفارقة وتركهم تائهين في الصحراء؛ أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا استلمت الجريدة نسخة منه، تؤكد من خلاله انها تتابع عن قرب مغالطات يفضحها ضوء النهار من طرف أبواق الاتحاد الاوروبي ،ولاسيما الحملة الشرسة التي تتعرض لها الجزائر بين الفترة والأخرى ، حيث سجلت منذ يومين باستغراب ومن هذا المنبر، يؤكد السيد هواري قدور الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن هذه الحملة الشرسة التي تقودها بعض الأطراف ليست بريئة ولا تخدم حقوق الإنسان ، وأن نوايا بعض الجهات الحقوقية غير نظيفة ومنها السيد فليبي غونزاليس موراليس الذي يبدو انه في صالح حقوق الإنسان ولكن في نفس الوقت يسيء للآخرين بتصريحات مغلوطة وغير صحيحة ،بل أصبحت الدول الأوربية تستعمل هذه الورقة ‘’ المهاجرون غير الشرعيين الأفارقة ‘’ سلاحا قويا للضغط على الجزائر من اجل إقامة محتشدات للمهاجرين الأفارقة على التراب الجزائري مثل مراكز تم بناؤها في النيجر التي تفتقر لأدنى شروط الحياة ، حيث يتم في الغالب حبس المهاجرين غير الشرعيين في مراكز اعتقال مكتظة دون أكل ولا شراب أو منفذ للمراحيض كما تؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنها كانت السباقة للحديث عن هذا الملف الحساس منذ أكثر من 05 سنوات ،نتيجة الحروب وعملية النهب الممنهج الممارس من طرف الشركات المتعددة الجنسيات للثروات الطبيعية للدول الإفريقية ،فالاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا ،دون هذه الدول الإفريقية لا تساوي شيئًا بشهادة قادتها، حتى صرح الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في سنة 2008قائلاً: “دون إفريقيا، فرنسا سوق تنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث ، ولكن منظمتنا لم و لن تقبل أن تشارك في المؤامرات والنوايا الأوروبية الخبيثة تجاه الجزائر، بأجندة دولية غير مرتبطة بالأجندة الحقوقية البحتة،وإذا أرادوا حماية أوروبا وغيرها من الدول، فنحن نريد حماية الجزائر وواجبنا عدم القبول بهذه السياسة الأوربية التي تريد تشويه صورة الجزائر لدى الرأي العام الإفريقي، بعد أن أصبحت الجزائر و الجنوب الافريقي من بين أبرز الدول الاقليمية التي تدافع على القضايا الإفريقية في المحافل الدولية كما تذكّر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الراي العام الوطني و الدولي بان تخريب السفارة الجزائرية بباماكو دولة المالي في شهر مارس 2018 ،لم يكون منعزلا من هذه الحملة التحريضية التي تقوم بها بعض دول من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا في الخفاء كما تطرح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سؤالا متميزا،أين هي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في التهجير القسري التي يطال اكثر من 5000 جزائري من الاتحاد الاوروبي ،اين هي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في إرجاع المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الأوروبي الى محتشدات للمهاجرين في تركيا اين هي التصريحات والتقارير السيد فليبي غونزاليس موراليس المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان في عدم سماح الدول الأوروبية برسو سفن إنقاذ تحمل المهاجرين غير الشرعيين في حالة حرجة بين الحياة والموت على مستوى البحر الأبيض المتوسط كما تندد، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه التصريحات من طرف السيد فليبي غونزاليس موراليس المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التي فيها أجندات خبيثة و مغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع،و تخدم أجندات الدول الأوربية في إطار الضغط والابتزاز لإبرام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين التي تلتزم الجزائر باستقبالهم من الاتحاد الأوروبي مثل الاتفاقية التي وقعت منذ سنتين مع تركيا، كما تحمّل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة للحكومة الجزائرية ولاسيما الدبلوماسية الجزائرية في عدم الرد بالقوة على هذه الاتهامات الباطلة ، مما يحول سمعة الدولة الجزائرية إلى فريسة سائغة وموضوع صراع وتنافس بين القوى الدولية ، كما تطلب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطلب من السلطات الجزائرية إشراك الديبلوماسية الموازية للحقوق الانسان مثل الذي يفعله الاتحاد الأوروبي مع المنظمات الحقوقية ،عوض تهميش منظمتنا وترك الباب على مصراعيه لأبواق الاتحاد الأوروبي وكذلك إعطاء الدور الأكبر للإعلام الجزائري لتنوير الراي العام الدولي عوض ترك الساحة فارغة للذين يصطادون في المياه العكرة وتشويه الجزائر.