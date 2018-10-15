بالفيديو..السيول تقتل سبعة أشخاص في فرنسا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في إقليم “أود” جنوب فرنسا، ليل الأحد-الاثنين، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة جراء السيول بعد هطول أمطار غزيرة رعدية ضربت شمال مدينة كاركاسون.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في الإقليم منذ السادسة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى قطع العديد من الطرق شمال الإقليم.

ووفقاً للسلطات الفرنسية، فقد بلغ ارتفاع منسوب المياه في وادي “أود” إلى مستوى تاريخي غير مسبوق منذ العام 1891، حيث اقترب من السبعة أمتار.

وحذر عمدة بلدة “فيلغيليك” آلان تيريون من أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، مع صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق المنكوبة.

وأشار تيريون إلى أن السلطات ستلجأ إلى إرسال طائرات مروحية إلى بعض المناطق، مضيفاً إلى أن فرق الإنقاذ نفذت أكثر من 250 عملية خلال الليل. وقد تساقط خلال الخمس ساعات على الإقليم بين 160 و180 ملم من الأمطار.

ودعا تيريون المواطنين للمكوث في منازلهم، موضحاً أن جميع الطرق شمال كاركاسون مقطوعة.