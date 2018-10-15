انطلاق التسجيلات لقرعة حج 2019

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الاثنين 15 أكتوبر، أن فتح التسجيلات لقرعة الحج موسم 2019 تنطلق يوم 18 اكتوبر، وتستمر إلى يوم 07 نوفمبر المقبل.

ودعت الوزارة المواطنات و المواطنين الراغبين في اداء مناسك الحج هذا الموسم ، الى مباشرة التسجيل عبر الموقع الالكتروني للوزارة interieur.gov.dz، او من خلال التقرب من بلديات اقامتهم او اي بلدية من بلديات التراب الوطني .

كما يتطلب التسجيل لقرعة الحج شروط الجنسية الجزائرية، وبلوغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل، وعدم الحج خلال السبع سنوات الماضية، بداية من موسم حج 2012، وإجبارية المحرم للمرأة البالغ سنها 45 سنة، أما من هن فوق هذا السن فلهن الاختيار بين التجسيل وحدها أو مع محرم، ويشترط أن يكون المحرم مقيما في نفس البلدية، وأن يكون قد سجل قبلها في القرعة.