سيدات المنتخب الوطني في المغرب من اجل لعب مقابلتين وديتين تحضيريتين

تتنقل سيدات المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, هذا الاثنين الى المغرب من أجل لعب مقابلتين وديتين تحضيريتين للمواعيد التنافسية المقبلة, حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة (الفاف) .

وتحسبا لهاتين المواجهتين الوديتين, وجهت المدربة الوطنية راضية فرتول الدعوة ل23 لاعبة للمشاركة في سفرية المغرب .

ومعلوم, ان المنتخب الوطني النسوي , يوجد بصدد التحضير لنهائيات كاس امم افريقيا 2018 التي ستجرى عملية القرعة الخاصة بها يوم 21 اكتوبر الجاري باكرا .

و اقتطعت سيدات المنتخب الوطني تأشيرة تأهلن الى نهائيات 20198 , بفضل فوزهن ذهابا و ايابا امام منتخب اثيوبيا (3-1 و 3-2).

وتنشط نهائيات كاس امم افريقيا 2018 , المقررة من 17 نوفمبر الى الفاتح ديسمبر , من قبل ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين من اربعة منتخبات .

وسيقتطع صاحبا المركزين الاول و الثاني الى الدور النصف النهائي, علما ان اصحاب المراكز الثلاثة في الدورة سيشاركون في مونديال فرنسا 2019 .

و المنتخبات الثمانية المنشطة للنهائيات هي : غانا (البلد المضيف),الجزائر, الكاميرون, غينيا الاستوائية, مالي, نيجيريا, زامبيا, و جنوب افريقيا, علما أن منتخب غينيا الاستوائية المعاقب من طرف الاتحاد الدولي(فيفا) سوف لن يتأهل الى المونديال حتى ولو توج باللقب الافريقي 2019 .