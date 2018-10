تفتيش القنصلية السعودية سيتم اليوم

أعلنت مصادر دبلوماسية تركية، الاثنين، أنه من المخطط إجراء تفتيش مشترك في القنصلية السعودية في إسطنبول، مساء الاثنين، بشأن قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

ولم تذكر المصادر مزيداً من التفاصيل، لكن من المتوقع أن يتم التفتيش من قبل فريق تحقيقات تركي سعودي مشترك، في إطار التحقيقات لكشف مصير خاشقجي.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية عن مسؤول سعودي قوله، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ببدء تحقيقات داخلية وإجراءات حول ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

واختفت آثار خاشقجي في الثاني من أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرياض، بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية بعد.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن مسؤولين أتراك أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض.

وطالبت عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الاوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله سفارة بلاده في إسطنبول.

وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم، من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر “مانشيتات” الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.

The Latest: Turkey's Foreign Ministry official says 'inspection' of Saudi Consulate to take place late this afternoon. https://t.co/y5HGn1JMMJ