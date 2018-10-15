إلغاء زيارة ضباط الجيش للمجلس الشعبي الوطني

ألغيت الزيارة التي كانت مرتقبة اليوم لضباط وضباط سامين وإطارات من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة لشرشال إلى المجلس الشعبي الوطني، دون تحديد تاريخ جديد لها، بحسب مصدر مسؤول تحدث لـ "الخبر".

ويؤكد المصدر، أن النشاط كان مبرمجا في إطار تقاليد معمول بها مع مختلف الأسلاك الأمنية، حيث يلتقي نحو 60 ضابطا وضابطا ساميا مع إطارات البرلمان في إطار تبادل خبرات وأنشطة وورشات عمل، مشيرا إلى أن إدارة المؤسسة أنهت صباحا كل الترتيبات البروتوكولية لاستقبال الوفد، قبل أن تعلم أنه تم إلغاء الزيارة دون تحديد تاريخ جديد لها.

ويأتي إلغاء الزيارة في سياق الأزمة التي تشهدها المؤسسة التشريعية بين رئيسها والأغلبية البرلمانية التي تشكلها أحزاب الموالاة، ويُرجح متابعون أن إلغاء النشاط الذي تزامن مع وجود أزمة، يُراد من خلاله تفادي إعطاء قراءة سياسية للزيارة، أو استغلاله من قبل السياسيين.