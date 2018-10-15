مخطط تنمية المناطق الحدودية سيأخذ اقتراحات المواطنين بعين الاعتبار !

كشف مدير مشروع مفوض بالوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الأقاليم علي بن صديق عن الشروع في بلورة مخطط التنمية للمناطق الحدودية يأخذ بعين الاعتبار في دراسته البرامج المفعلة واقتراحات المواطنين لمعرفة احتياجاتهم التنموية تطبيقا لمبدأ التشاركية في دعم التنمية المحلية.

وأكد بن صديق للإذاعة الوطنية اليوم بلوغ المرحلة الثانية لدراسة خاصة بتنمية المناطق الحدودية للجنوب و للجنوب الكبير و الجنوب الغربي يراعى فيها خصوصية هذه المناطق و المشاريع التي يفترض أن تحظى بالأولوية في التجسيد.

وأضاف علي بن صديق أن الهيئة الوطنية المكلفة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها و التي أعلن عن إنشاءها وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية سيكون لها دور استشرافي وستضطلع بمهمة المتابعة كما تم اقتراح استحداث هيئة على المستوى المحلي بإشراك كل الفاعلين لمتابعة تنمية المناطق الحدودية.

وبالنظر إلى توجه الجزائر للتموقع اقتصاديا في إفريقيا كان لزاما يعتقد المتدخل تنمية المناطق الحدودية كواجهة أولى للتبادل مع الدول الإفريقية مشدد اعلى أهمية تفعيل جهاز تحفيز الاستثمار في المناطق الحدودية بتقديم التسهيلات المتعلقة بالعقار و النقل مبرزا في هذا الاطار مسعى الحكومة الذي يرتكز على إعداد برنامج تنمية متكامل و متجانس للمناطق الحدودية ال9 بتخصيص مصادر تمويل المشاريع التنموية عبرأموال صندوق الجنوب و صندوق الجماعات المحلية.