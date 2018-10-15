تعبئة جماهيرية غير مسبوقة في البينين تحسبا لموقعة الخضر

وضعت السلطات البنينية إستراتيجية لتدعيم منتخب “السناجب” خلال مباراة الإياب المقررة غدا أمام المنتخب الجزائري، برسم الجولة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019. ويحرص البنينيون على وضع كل الأوراق الرابحة بجانب منتخب بلادهم لضمان الفوز أو على الأقل تفادي الهزيمة، وتدعيم حظوظ التأهّل إلى الدورة الكروية القارية، بدليل أن السلطات اتخذت قرارا بتسريح كل العمال وتلاميذ المدارس غدا بعد الفترة الصباحية، لتمكين الجميع من متابعة المباراة المقررة في الظهيرة انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف.

التعبئة الجماهيرية رهان البنينيين أمام المنتخب الجزائري، بدليل قرار مجانية الدخول إلى الملعب خلال المباراة التي تعتبر مهمة جدا لمنتخب البنين، كونه لا يضم في رصيده سوى أربع نقاط، وهو مطارد من منتخبي الطوغو وغامبيا، حيث إن أي تعثر لمنتخب البنين ويقابله فوز غامبيا أو الطوغو، سيضع منتخب “السناجب” تحت ضغط كبير.

ولا حديث في شوارع كوتونو سوى عن مباراة منتخب البنين أمام نظيره الجزائري، وتأسف أنصار “السناجب” لخسارة منتخب بلادهم بملعب البليدة بثنائية، مؤكدين بأن منتخبهم الذي لم يتلق أي هدف أمام غامبيا والطوغو، كان قادرا على العودة بنقطة واحدة على الأقل.