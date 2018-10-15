عطال يعاني من إصابة ومشاركته غير مؤكدة في البينين

يعاني المدافع الأيمن للخضر يوسف عطال من آلام على مستوى الركبة، قد تحرمه من خوض لقاء العودة ضد البينين أمسية الغد، وهذا بعدما كان قد خاطر بنفسه في لقاء الذهاب ولعب المواجهة وهو يعاني من بعض الآلام، إلا أنه أصر على اللعب وقدم مباراة كبيرة أدخلته قلوب محبي الخضر الذين يرون فيه الظهير الأيمن المناسب "لمحاربي الصحراء".

وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن عطال يعاني من آلام في الركبة، وكان يزور مركز الطب الرياضي لبن عكنون يوميا منذ إنطلاق تربص سيدي موسى، إلا أنه أصر على اللعب في موقعة تشاكر، ما كان سيعرضه لإصابة أقوى في حال أي إحتكاك قوي مع أحد لاعبي المنافس.

ويصر مدافع نيس الفرنسي، على المشاركة في القمة المرتقبة غدا، رغم أن غيابه يبقى وارد في ظل علم الطاقم الفني والطبي للخضر بالآلام التي يعاني منها، كما أن تواجد ماندي في أفضل أحواله قد يدفع ببلماضي لتفادي المغامرة بعطال وتركه يعالج للتخلص من هذه الآلام، خاصة أن لاعبي البينين مندفعين كثيرا ويعتمدون على قوتهم البدنية ما قد يتسبب في تفاقم إصابة خريج مدرسة بارادو.