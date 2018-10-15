مواعيد طبية بمستشفى العيون في سنة 2020 بالوادي

رغم وجود عدد من المستشفيات الخاصة بطب العيون على المستوى الوطني، غير أن المؤسسة الإستشفائية لطب العيون بالوادي، تعرف توافدا منقطع النظير لما يحتويه المستشفى من معدات متطوّرة ومعالجة جميع اختصاصات أمراض العيون التي يشرف عليها طاقم طبي متكون من أطباء مختصين وممرضين وتقنيين وغيرهم، جاؤوا من دولة كوبا في إطار الصداقة الجزائرية الكوبية.

ونظرا للكم الهائل من طلبات المواعيد الأولية للفحوصات الطبية العادية عن الأعين، والتي وصلت لسنة 2020، فقد دفع بإدارة المستشفى بأن تنبه لوجود تكفل استعجالي بالحالات الحرجة التي لا تنتظر لسنة 2020، شرط أن يملك المريض ملفا طبيا يُبين أن حالته مستعجلة، حيث يمتلك مستشفى طب العيون بالوادي منذ افتتاحه على جناح للحالات الاستعجالية، يعمل طيلة اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى طب العيون يقوم يوميا بفحص أزيد من 300 مريض، بالإضافة للعمليات الجراحية الخاصة بالشبكية ونزع الماء الأبيض والأزرق من العين، وغيرها من العمليات الدقيقة التي يقوم بها أطباء من دولة كوبا.