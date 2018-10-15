وباء الهواتف الذكية

تسبب الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية والحواسب اللوحية في تفشي حالة مرضية وصلت إلى حد الوباء.

وقالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إن إدمان النظر إلى شاشات الهواتف الذكية والحواسب اللوحية (التابلات) أدى إلى ظهور "وباء رقبة التابلات"، والذي يؤدي إلى تضرر فقرات الرقبة وما يتبع ذلك من مضاعفات خطيرة.

وأظهرت دراسة نشرتها الدورية العملية "Journal of Pshysical Therapy Science"، أن وباء "رقبة التابلت" ينتشر بشكل أكبر بين النساء والشباب، وبصفة عامة فإن نحو نصف من يستخدمون الهواتف الذكية بصفة منتظمة يعانون هذا المرض، 15% منهم تتطور حالتهم حتى لا يستطيعوا النوم.

وصرح جوزيبي سيسا، رئيس الجمعية الإيطالية لجراحة العظام، بأن أعداد المصابين بآلام بسبب الحواسب اللوحية والهواتف آخذه في التزايد، حتى تحول إلى وباء حقيقي، وخاصة في جيل الشباب لأنهم يفرطون في استخدام مثل هذه الأجهزة أكثر من غيرهم.

وأظهرت دراسات أمريكية أن النساء أكثر عرضة من الرجال لمثل هذه الإصابات نظرا لأن أذرع النساء أقصر وأكتافهن أقل عرضا ما يجعلهن يتخذن أوضاعا أكثر خطر عند استخدام الهواتف الذكية.