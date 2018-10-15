كيف نتجنب "شيخوخة" العقل؟

تتأثر المهارات العقلية الأساسية مثل الذاكرة والتخطيط بالتقدم في العمر، لأن في مراحل العمر المتقدم تبدأ خلايا المخ المسؤولة عن محاربة العدوى وإصلاح الأنسجة التالفة في مهاجمة الخلايا السليمة، ما يسبب الالتهابات ومن ثم الأمراض المعروفة مثل الزهايمر.

وعرضت صحيفة الغارديان البريطانية 4 خطوات ثبتت فاعليتها في مكافحة تأثير التقدم في العمر على صحة العقل ومن ثم تجنيب الإنسان آثار الشيخوخة عليه لأطول فترة ممكنة.

النشاط البدني

يساعد ممارسة النشاط البدني بصفة مستمرة على حماية الإنسان من الخرف، وتحسين الصحة العامة، إذ تنتج بروتينات عند المواظبة على النشاط الرياضي تحفز خلايا المخ على التواصل فيما بينها بشكل أكثر فاعلية، كما تحفز إنتاج الإندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج.

التمرينات العقلية

المشاركة في الأنشطة الاجتماعية وإقامة العلاقات والسفر من شأنها تنشيط العقل، كما ثبت أن الانخراط في التعليم الجامعي يقلل من احتمالات الإصابة بالخرف، كما يمكن الاستفادة من ألعاب الهواتف الذكية التي تحفز مهارات التفكير في الحفاظ على نشاط وحيوية عقولنا وتنشيط الدوائر العصبية بها.

التعامل مع الإجهاد

يعمل التعرض للإجهاد والضغط العصبي على التقليل من نشاط مراكز الذاكرة في المخ، كما يضعف هرمون الكورتيزول، إلا أنه ينصح بممارسة التأمل واليوغا بشكل منتظم للتعامل مع الضغوط اليومية المختلفة التي لا بد من مواجهتها، والحرص على النوم في مواعيد منتظمة.

النظام الغذائي الصحي

يبدأ خطر الإصابة بالخرف منذ بدايات منتصف العمر، وذلك لأن تلك الفترة تشهد أيضًا بدايات احتمال الإصابة بزيادة الوزن بشكل تدريجي مع انخفاض معدلات الحرق في الجسم، لذا ينبغي الالتزام بالأنظمة الغذائية التي تعتمد على الأوميغا3، مثل الأسماك والمكسرات.