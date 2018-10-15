لهذا السبب .. ارتفعت أسعار النفط

صعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد اليوم الإثنين، مع تزايد التوترات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات، كما تلقت أسواق النفط دعما في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر للمرة الأولى منذ ست سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر المقبل.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت الجزائر، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو 1.26 في المائة إلى 81.44 دولار للبرميل وبذلك يكون في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ التاسع من أكتوبر الجاري. وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا أو 1.12 في المائة إلى 72.14 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب يوم الجمعة بعد خسائر فادحة يومي الأربعاء والخميس.

وكتب وانغ شياو رئيس بحوث النفط في جوتاي جونان فيوتشرز في مذكرة بحثية "عبر السوق مرة أخرى عن قلقه من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تبادل التصريحات الأمريكية والسعودية بشأن اختفاء الصحفي السعودي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار".

وتتعرض السعودية لضغوط منذ اختفاء خاشقجي وهو منتقد بارز للرياض اختفى في الثاني من أكتوبر بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول.