منظمة تتهم الدول الأوروبية بالضغط على الجزائر لإقامة مراكز للمهاجرين

اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دول الإتحاد الأوروبي بممارسة ضغط على الجزائر بسبب رفضها إقامة مراكز للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقية.

جاء هذا كرد على انتقادات وجهت للجزائر بشأن ترحيل المهاجرين من فليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المهاجرين، الذي دعا الجزائر إلى "التوقف فورا" عما أسماه "الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة باتجاه النيجر" التي تجاورها جنوبا.

وأكدت الرابطة في بيانها "أنها تلقت باستغراب هذه التصريحات المغلوطة التي تسيئ للآخرين"، معتبرة أن هذه التصريحات تندرج ضمن حملة من دول أوروبية التي "تستعمل ورقة المهاجرين غير النظاميين الأفارقة سلاحا قويا للضغط على الجزائر من أجل إقامة مراكز للمهاجرين الأفارقة على ترابها".

وأعلنت الجزائر في وقت سابق رفضها المطلق لمشروع أوروبي لإقامة مراكز لتجميع المهاجرين السريين الأفارقة على أراضيها من أجل الحد من تدفقهم على القارة العجوز.

كما أعلنت الخارجية الجزائرية الأربعاء الفارط رفضها لتصريحات المسؤول الأممي، وقالت، عبر بيان، إنه "تجاوز حدود مهمته، وصدّق ادعاءات الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الحدود بسبب الإقامة غير الشرعية".

و أعلن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن الجزائر رحلت، منذ 2014، نحو 27 ألف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم، على مراحل.

وتشير الإحصاءات الرسمية، أن عدد المهاجرين في البلاد 25 ألفا، وينحدرون من 10 جنسيات إفريقية.

وتواجه الجزائر خلال السنوات الأخيرة انتقادات من منظمات حقوقية دولية تطالبها بوقف ترحيل المهاجرين القادمين من الجنوب، لكن السلطات تؤكد أن ما يحدث عمليات نزوح جماعي تقف وراءها شبكات منظمة وتستهدف الأمن القومي للبلاد.