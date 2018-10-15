بدوي يفتتح أشغال الجمعية العامة الثانية للأفريبول

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، صبيحة اليوم، بمقر أفريبول ببن عكنون إشارة الافتتاح الرسمي لأشغال الجمعية العامة الثانية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي.

وتحتضن الجزائر بدءا من هذا الاثنين وعلى مدى يومين, أشغال الجمعية العامة الثانية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) وذلك بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الإفريقي وبالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ذات المصدر, سيتم خلال هذا اللقاء الذي سيحضره الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب, إلى جانب ممثلي لجنة السلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي وخبرائها, وكذا ممثلين عن المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب (CAERT) والشركاء الدوليين,مناقشة عدة مواضيع ذات الصلة بالعمل الشرطي لافريقيا والسعي لتعزيز سبل التعاون والتنسيق ضمن آلية الافريبول لمجابهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الإفريقية من حيث التصدي لكل أشكال الجريمة وخاصة تلك العابرة للأوطان.

كما سيتم بالمناسبة تنظيم هذه الدورة التي يشارك فيها مدراء الشرطة الأفارقة و مسؤولي الهيئات الشرطية الدولية والإقليمية, دراسة سبل "تعزيز التنسيق وقنوات الاتصال, بالإضافة إلى تحديد جملة النقاط التي من شانها تعيين الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية للدول الأعضاء وستسمح الجمعية العامة بتبادل الآراء والخبرات بشأن مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية, بما في ذلك الإرهاب والتطرف العنيف والجرائم الناشئة وستتفق على الأولويات الإستراتيجية، وستقدم توصيات على التعاون الفعال في منع ومكافحة هذه الجرائم".صبيحة اليوم، الإعلان عن الإفتتاح الرسمي لأشغال الجمعية العامة الثانية لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (#أفريبول). pic.twitter.com/iq8phwQXbs