هذه الأحياء القصديرية المعنية بعملية الترحيل الـ24 بولاية الجزائر هذا الأربعاء

ستنطلق الأربعاء المقبل بولاية الجزائر المرحلة الثانية للعملية الـ24 للترحيل وإعادة الاسكان لفائدة حوالي 2000 عائلة من قاطني الأحياء القصديرية المحاذية للأودية والبنايات المهددة بالانهيار والأقبية والأسطح والعمارات التي توجد في طور التهيئة، حسبما أعلنه اليوم الأحد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.

يذكر أن المرحلة الأولى للعملية الـ24 للترحيل و إعادة الاسكان بولاية الجزائر كانت قد انطلقت في جويلية الفارط لفائدة أزيد من 1000 عائلة علما أن عملية الترحيل الحالية كانت قد قسمت إلى أربعة مراحل و تخص في مجملها 8000 عائلة.

وبعد أن أكد السيد زوخ خلال ندوة صحفية بمقر الولاية أن المرحلة الثانية للعملية الـ24 للترحيل و إعادة الاسكان ستنطلق الأربعاء المقبل قال انها ستمس 17 موقعا موزعا عبر 20 بلدية تابعة لـ10 مقاطعة إدارية للتكفل بالعائلات القاطنة بالمواقع القصديرية المحاذية للأودية و المناطق المعرضة للفياضات وللطرق السريعة بالإضافة إلى العائلات التي تشغل الأقبية والأسطح والعمارات الآيلة للسقوط والعمارات التي هي في طور التهيئة.

وقد قسمت المرحلة الثانية للعملية الـ24 للترحيل التي مست 10 مقاطعات إدارية وهي على التوالي: براقي و بوزريعة و سيدي امحمد و باب الوادي و الرويبة و بئر مراد رايس و الحراش و زرالدة و الشراقة و حسين داي إلى شطرين حيث يخص الشطر الأول الذي سينطلق الأربعاء المقبل حوالي 1300 عائلة فيما سينطلق الشطر الثاني لفائدة حوالي 600 عائلة بعد حوالي أسبوع من تنفيذ الشطر الأولي يقول الوالي.

وسيتم استقبال المرحلين في الأحياء السكنية الجديدة التالية : حي 1200 مسكن "حوش ميهوب" ببلدية براقي و حي 264 مسكن من حصة 1200 مسكن سلماني ببلدية أولاد فايت و حي 162 مسكن من حصة 2400 مسكن ببلدية أولاد فايت و حي 138 مسكن من حصة 400 مسكن "جنان السفاري" ببلدية بئر خادم و حي 958 مسكن من حصة 1602 مسكن ببلدية الدويرة.

وتنحدر 1300 عائلة معنية بالشطر الأول من الترحيل من مواقع القصيدرية التالية : "الزحلوقة" و "بلقوراري" و "جكان" ببلدية الرغاية و "ساليبا" و "بيقا-2-" المحاذي للطريق السريع و "لغوازي" ببلدية براقي و "طريق الشيوخ" المحاذي لوادي بوفريزي وكذا موقع العائلات القاطنة بمحلات "مجمع الرياض سابقا" ببلدية بوزريعة.

ويوجد من بين العائلات كذلك 72 عائلة قاطنة بأسطح وأقبية عمارات في طور التهيئة بكل من بلديات الجزائر الوسطى وسيدي امحمد والمرادية علاوة على 115 عائلة أخرى ببلديات القصبة وباب الوادي وبولوغين وبئر خادم و دالي ابراهيم (سكان عمارات آيلة للسقوط).

أما الشطر الثاني للعملية فيخص 600 عائلة منحدرة من المواقع التالية: الحي القصديري "قوماز" ببلدية اسطاولي و العائلات المعرقلة لإنجاز مشروع الملعب البلدي ببلدية زرالدة والأحياء القصديرية "سنيغي" و المحاذي لمسجد حسان بن ثابت والمحاذي لطريق السكة الحديدية لبلدية واد السمار والحي القصديري المحاذي لوادي الحراش ببلدية الحراش و كذا العائلات التي تشغل 38 عمارة آيلة للسقوط ببلدية باب الوادي.

ويخص الشطر الثاني كذلك 56 عائلة أخرى تقطن بالحي القصديري "برواقي" و تلك المعرقلة لمشروع الملعب البلدي ببلدية الكاليتوس وكذا العائلات التي تشغل الوعاء العقاري المخصص لمشروع توسعة ضفاف وادي شايح ببلدية المقرية بالإضافة إلى 11 عائلة من أصحاب الطعون المقبولة .

وقد بلغت الأراضي المسترجعة من سنة 2014 لغاية هذه العملية ما يقارب 530 هكتار، علما أن المرحلة الثانية للعملية ال24 للترحيل قد سمحت باسترجاع 11 هكتاري يبرز الوالي.

كما بلغ عدد طعون المقصيين من السكنات المرفوعة أمام اللجنة الولائية للطعون منذ سنة 2014 لغاية اليوم أكثر من 19 ألف طعن حيث تم قبول أزيد من 1200 طعن حيث استفاد أصحابها من سكناتي يؤكد السيد زوخ.

و أعلن الوالي في سياق متصل أنه سيتم توزيع غدا الاثنين 15 أكتوبر بمعية وزارة السكن و العمران أكثر من 1500 مفتاح "سكنات عدل" لفائدة العائلات وأكثر من 1000 مفتاح لعائلات استفادت من صيغة السكنات الاجتماعية التساهمية وذلك على مستوى قاعة متعددة الرياضات بالشراقة.