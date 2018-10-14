التكتل النقابي: “كنفدرالية مستقلة” في نوفمبر للدفاع عن التقاعد النسبي

يُسابق التكتّل النقابي الزّمن، للإعلان عن ميلاد كنفدرالية مُستقلة للنقابات خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث يجري التحضير للموضوع بعقد اجتماعات دورية تحضرها 12 نقابة مستقلة منضوية في التكتل، ويرتقب عقد اجتماع تحضيري في 20 أكتوبر الجاري، لتدارس النقاط القانونية واللوجيستيكية والتقنية قبل إعلان التنظيم الجديد.

قرّرت النّقابات المستقلة المُنخرطة في التكتل النقابي، تحويل نقابتها إلى كنفدراليّة مُستقلة، حيث يجري التُحضير للموضوع بالتشاور مع 12 نقابة مُستقلة منضوية في التكتل، مع وعود بانضمام نقابات مستقلة أخرى تمثل القطاع الاقتصادي.

وأكّد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمُمارسي الصّحة العمُومية والناطق باسم التكتل النقابي، إلياس مرابط في اتصال مع “الشروق”، أنّ اجتماعا يُعقد في 20 أكتوبر للتحضير للقانون الأساسي قبل الإعلان عن ميلاد الكنفدرالية شهر نوفمبر المقبل، بعد تقديم ملف اعتمادها لوزارة العمل.

وعن المطالب التي يرفعها التنظيم الجديد، فأكد مرابط تمسكهم بقائمة المطالب القديمة وعلى رأسها ملف التقاعد وانهيار القدرة الشرائية والتضييق على العمل النقابي “ولكن مع تحيينها تماشيا مع الظروف والمعطيات الجديدة” على حد قوله.

ويتوقع محدثنا انضمام نقابات جديدة خاصة من القطاع الاقتصادي إلى التكتل النقابي “في ظل عدم إمكانيتها التكتل في تنظيم نقابي مستقل”، وهو ما جعله يتفاءل بظهور ما سماه “تعددية نقابية حقيقية في بلادنا”.

من جهة أخرى، تأسّف مرابط لما وصفه “تجاهل” وزير العمل الجديد، مراد زمالي للنقابات المستقلة، حيث قال “منذ تنصيبه لم يستقبلنا، رغم مراسلاتنا الكثيرة لتباحث مواضيع تخص العمل والنقابي وللنقاش حول موضوع مهم وهو قانون العمل”.

ويُؤكِّد مرابط، أن التحضير للمشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد والذي كان يسير بوتيرة حسنة، تمّ تجميده منذ رحيل وزير العمل السابق، حيث علّق “رحل الوزير غازي ورحل معه كل شيء”.

ويشار إلى أن 12 نقابة مستقلة منخرطة في التكتل النقابي، تمثل قطاعات مختلفة على غرار قطاع التربية، الصحة، التكوين المهني، التعليم العالي وعمال الصيانة بالخطوط الجوية، قطاع الفلاحة والشؤون الدينية.