معالجة عقود تسويق الغاز على المدى الطويل

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الأحد بالجزائر أن كل عقود تسويق الغاز التي أبرمتها الجزائر على المدى الطويل سيتم إعادة التفاوض بشأنها.

وأوضح الوزير خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت على هامش افتتاح المقر الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "آلنفط" قائلا: "كل عقود تسويق الغاز على المدى الطويل سيتم مراجعتها، و ستكون المفاوضات بشأنها صارمة و حاسمة ". وبعد تأكيده أن العقود بصفة عامة "تخضع للتفاوض"، أبرز قيطوني "الثقة الكبيرة" للزبائن الأوروبيين تجاه الجزائر التي " تفي دائما بالتزاماتها".

يذكر أن سوناطراك وقعت مع مجمع "إيني" في جويلية الماضي بميلان (إيطاليا) اتفاق من بين عدة تفاهمات أخرى، يقضي بإجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم عقد الإمداد بالغاز إلى ما بعد انقضائه في 2019، وذلك في إطار تعزيز تعاونهما المشترك. كما قامت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، في جوان الماضي، بتوقيع اتفاقيات مع مجمع "غاز ناتورال فينوزا " تخص تجديد عقود بيع و شراء الغاز الطبيعي باتجاه إسبانيا و تمتد إلى غاية 2030. وستسمح هذه الاتفاقيات لسوناطراك بتعزيز موقعها كممون رئيسي بالغاز الطبيعي للسوق الإسباني وتعزيز علاقة تعاونها مع شريكها التاريخي "غاز ناتورال فينوزا".

يذكر أن العلاقات التجارية بين سوناطراك و"غاز ناتورال فينوزا" بدأت عن طريق التموين بالغاز المميع في بداية السبعينات (1970)، و تعززت أكثر بإنجاز أنابيب نقل الغاز "بيدرو دوران فاريل" و "ميدغاز".