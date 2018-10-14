نداء تونس يطالب بتغيير حكومي

دعا حزب نداء تونس الحاكم إلى إنشاء تكتل سياسي يجمع القوى الديقراطية والحداثية تدعم إصلاحات الرئيس الباجي قايد السبسي ،وجدد المطالبة باجراء تغيير شامل لحكومة يوسف الشاهد، فيما أعلن حزب الاتحاد الحر الذي يقوده رجل الأعمال سليم الرياحي حل الحزب والاندماج في النداء.

وأعلن بيان لنداء تونس صدر في أعقاب اجتماع المكتب والهينة السياسية و أعضاء الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن الحزب يقترح "دعوة كل القوى و الشخصيات الوطنية الوسطية و الحداثية إلى حوار وطني أساسه التقييم و التجاوز لإرساء التقاء وطني و جمهوري حول مشروع الرئيس الباجي قايد السبسي ".

و وجدد نداء تونس "موقفه الداعي إلى التغيير العاجل و الشامل للحكومة لإيقاف الانهيار الاقتصادي و الاجتماعي و تجاوز الأزمة السياسية التي تهدد الانتقال الديمقراطي "ومنذ نهاية شهر مايو الماضي يطالب نداء تونس بتغيير شامل للحكومة الحالية التي يقودها يوسف الشاهد ،وقرر الحزب قبل أسبوع سحب الدعم السياسي عن الحكومة وتجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، بسبب اعتراضه على مواقف الحزب بشأن التعديل الحكومي.

وأعلن الحزب بدء الاستعدادات العملية والسياسية لعقد المؤتمر الوطني العام المقرر نهاية شهر يناير المقبل ، والذي سينهي بشكل كامل الانقسام الداخلي الذي يشهده الحزب منذ بداية عام 2016 ، والذي دفع عدد كبير من كوادره الى المغادرة، بينهم كتلة بقيادة محسن مرزوق الذين استقالوا من الحزب وتاسيس حزب بديل باسم مشروع تونس ، ومنذ أسابيع تشهد الكتلة النيابية للحزب استقالة من البرلمان ، والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني الموالية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وفي سياق آخر، أعلن حزب نداء تونس ترحيبه "بالقرار الهام الذي اتخذه حزب الاتحاد الوطني الحر بالاندماج في حركة نداء تونس و التقاء إرادة الطرفين من أجل قيام مشروع سياسي وطني و ديمقراطي مفتوح ، يستجيب للاستحقاقات الوطنية و يضمن للتوازن السياسي و يحمي تونس من كل المخاطر و خاصة من النهج السياسي المغامر".

والاتحاد الحر يحل نفسه

من جهته أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يقوده رجل الأعمال الشهير سليم الرياحي أن مجلسه الوطني الذي اجتمع لمدة يومين قرر الاندماج مع حزب نداء تونس الذي يقوده حافظ قايد السبسي نجل الرئيس الباجي قايد السبسي .وقرر المجلس الوطني للحزب تفويض المكتب التنفيذي للحزب لاتخاذ كافة إجراءات الاندماج مع حزب نداء تونس.

وأعلن الاتحاد الوطني الحر سحب دعمه لحكومة يوسف الشاهد، بعد تمرد الشاهد على حزبه نداء تونس ورفضه الاستقالة من منصبه واحداث تغيير شامل في الحكومة.وكان الاتحاد الوطني الحر قد أعلن قبل سنة سحب وزرائه من حكومة الشاهد ، وسحب دعمه للحكومة، وانضم الاتحاد إلى صف القوى السياسية المطالبة باجراء تغيير شامل للحكومة بما فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.