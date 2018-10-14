العقيد لهبيري يستقبل مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي

إستقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، اليوم الأحد، مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب بيان للمديرية العامة، جرى الإستقبال بحضور إطارات من الأمن الوطني، وكذا من آلية التعاون الإفريقي الأفريبول.

ويأتي هذا اللقاء عشية إنطلاق أشغال الجمعية العامة الثانية لآلية التعاون الشرطي ”افريبول”.

التي تحتضن الجزائر فعالياتها يومي 15 و16 أكتوبر 2018 بفندق الأوراسي، بحضور ممثلي أجهزة الشرطة الأفارقة والهيئات الأمنية الدولية والإفريقية.