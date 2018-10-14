زوخ: أبنائي خمسة ولا علاقة لهم بالأعمال والمقاولات!

فند والي العاصمة عبد القادر زوخ، الإشاعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والمتعلقة بتمكينه أبنائه من الحصول على جملة من المشاريع، من خلال استغلال النفوذ، مؤكدا أن لا علاقة لأي أحد منهم بعالم الأعمال والكل يشتغلون كموظفين في مؤسسات الدولة، مؤكدا أن “المجهودات التي يبذلها وتطبيقه للقانون أزعج البعض ودفعهم لمحاولة تشويه سمعته”.

وقال زوخ، في ندوة صحفية عقدها الأحد، بمقر ولاية الجزائر، إن ما يقال بخصوص نشاط أبنائه مجرد “إشاعات ومحاولات لتشويه سمعته”، مؤكدا أن لديه خمسة أبناء ثلاثة ذكور وبنتان، كلهم يشتغلون في مؤسسات الدولة ولا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بعالم المقاولاتية والأعمال.

وأضاف زوخ، أن الذكور يشغل أحدهم مهندسا بحاسي مسعود والآخر بأدرار والثالث رئيس مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري لبئرمرادرايس، أما الفتاتان، فتشتغلان في مجال التدريس والبنت الصغرى بصدد التحضير لأطروحة الدكتوراه، معتبرا أن ما يتعرّض له “محاولة لتشويه سمعته، انتقاما منه جراء تطبيقه القانون والوقوف في وجه كل من يعتدي على قوانين الجمهورية”.

وذكر الوالي أنه منع أبناءه من إنشاء مكتب دراسات، بحكم المنصب الذي يشغله كوال للعاصمة، معتبرا أن “ما يهمه فقط هو خدمة الوطن”.

من جهة أخرى، كشف المسؤول ذاته، عن كافة التفاصيل بخصوص عملية الترحيل التي ستنطلق الأربعاء المقبل والتي ستشمل قاطني الأحياء القصديرية المحاذية للأودية، وبعض العمارات الآيلة للانهيار عبر 25 بلدية، نحو 5 مواقع سكنية جديدة موزعة على بلديات الدويرة وسويدانية وأولاد فايت وبراقي وجنان سفاري، فضلا عن تسليم 1500 مسكن عدل اليوم الاثنين و1000سكن تساهمي.

وكشف الوالي، عن عملية توزيع كبرى للسكنات عبر ولاية الوطن في الفاتح نوفمبر القادم، منها العاصمة بحصة سكنية قدرت بـ3500 مسكن في صيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي.وكشف المتحدث عن التحضير لعملية ترحيل كبرى أخرى قبل نهاية السنة، ستشمل 3 آلاف عائلة، حيث ستنطلق بمجرد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية للورشات السكنية، على أن يصبح مجموع العائلات المستفيدة من السكنات في مختلف الصيغ أكثر من 100 ألف عائلة منذ جوان 2014.