اللعب في الجزائر صعب على أي منافس

أكَّد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الأهلي، أنَّ مواجهة وفاق سطيف، صعبة، موضحًا أنَّ أجواء اللعب في الجزائر، ليست جديدة عليه؛ بسبب تجربته من قبل في التدريب مع مازيمبي الكونغولي..

ويلتقي الأهلي، مع وفاق سطيف يوم 23 أكتوبر الجاري، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز ذهابًا (2-0). وقال كارتيرون، في تصريحات للصحفيين ، إنَّ أجواء أفريقيا بشكل عام سبق وعاشها عندما كان مدربًا لمازيمبي، ويعلم أن اللعب في الجزائر، يكون صعبًا على أي منافس؛ بسبب حماس الجماهير في المدرجات.

وأشار كارتيرون، إلى أنَّ الأهلي، يضم لاعبين أصحاب خبرات، سبق وعاشوا تجربة اللعب من قبل في أصعب الظروف وشدد على أن الأهلي لديه هدف واضح يسعى لتحقيقه في جميع المباريات، والفريق يسير خطوة بخطوة في دوري أبطال أفريقيا؛ بحثا عن اللقب الذي يأمل أن يكون من نصيب الأهلي، وأن يعود من جديد إلى النادي.

وأوضح المدرب الفرنسي، أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة وفقًا لظروفها، وأنه يسعى دائمًا لتجهيز جميع اللاعبين حتى يكون الكل على درجة واحدة من الاستعداد الفني والبدني والنفسي، وأكد كارتيرون، أنه شاهد مباراة منتخب مصر، أمام إي سواتيني والتي انتهت بفوز المنتخب (4-1)، وحريص على متابعة مباراة الفريقين بالجولة الرابعة،من أجل متابعة لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب..

وأوضح، أنه شاهد أيضًا مباراة منتخب المغرب أمام جزر القمر، ومالي أمام بوروندي، لمتابعة الثنائي وليد أزارو وساليف كوليبالي،وأبدى ثقته في علي لطفي، حارس الفريق، بعد الأداء الذي قدمه مع الأهلي في لقائي الاتحاد السكندري بالدوري ، والترسانة في كأس مصر، ويحاول قدر المستطاع تجهز جميع العناصر ومنحهم الفرصة من خلال التواجد في المباريات الرسمية.