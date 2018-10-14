فتح باب الإستثمار للخواص في الطاقات المتجددة

أكد المدير العام لشركة الكهرباء و الطاقات المتجددة “SKTM” التابعة لمجمع سونلغاز، بولخراص شاهر، أن الجزائر تحظى بـ 22 محطة للطاقات المتجددة متوزعة على مناطق الهضاب والجنوب، مؤكدا أنه سيتم فتح المجال للخواص للاستثمار في الطاقات المتجددة بـ 150 ميغا واط لانجاز محطات طاقوية قبل نهاية السنة الجارية.

و أضاف بولخراص، في لقاء إذاعي عبر القناة الأولى، صبيحة اليوم، أن محطة الأغواط التي تتربع على مساحة 120 هكتار وبطاقة تقدر بـ 60 ميغا واط، تلبي احتياجات الولاية في النهار، مضيفا أن من بين الطاقات المتجددة التي تعمل الشركة على تجسيدها عمليا و توفيرها و ضمان الاستفادة منها هي الطاقة المستمدة من الرياح و أخرى عبر الألواح الشمسية.

وأشار المتحدث إلى أن الجزائر خزان كبير للطاقات المتجددة ما يتطلب استثمارا خاصا، مضيفا أن إستراتيجية الدولة في هذا المجال مرت بمراحل ثلاث بداية من المرحلة التجريبية التي تم خلالها إنشاء محطتين واحدة عبر الرياح و أخرى شمسية متواجدة حاليا في منطقة غرداية. وثانيهما مرحلة تجسيد المشاريع المرسومة إذ تم انجاز 22 محطة بطاقة 350 ميغا واط في الخدمة، أما المرحلة الثالثة فتخص إستراتيجية الجزائر في التصنيع الوطني بنسبة إدماج 8 في المائة، مؤكدا أن هناك 4 مصانع للألواح الشمسية و الكابلات.