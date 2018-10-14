إيداع خمسة من كبار الألوية السجن العسكري الاحتياطي

إيداع خمسة من كبار الألوية السجن العسكري الاحتياطي

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة بإيداع كل من الألوية الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى ، اللواء عبدالرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة ، اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية ، اللواء بوجمعة بودواور مسؤول المالية بوزارة الدفاع الوطني السابق ، واللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني ، السجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق بخصوص تهم تتعلق بالفساد و استغلال المنصب بالاضافة إلى عقيد.

إيداع خمسة من أبرز الألوية في المؤسسة العسكرية السجن الاحتياطي هو سابقة لم تحدث في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال.

شاركنا رأيك

Click me to scroll