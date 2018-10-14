إيداع خمسة من كبار الألوية السجن العسكري الاحتياطي

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة بإيداع كل من الألوية الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى ، اللواء عبدالرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة ، اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية ، اللواء بوجمعة بودواور مسؤول المالية بوزارة الدفاع الوطني السابق ، واللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني ، السجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق بخصوص تهم تتعلق بالفساد و استغلال المنصب بالاضافة إلى عقيد.

إيداع خمسة من أبرز الألوية في المؤسسة العسكرية السجن الاحتياطي هو سابقة لم تحدث في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال.