بن زية يثمن عمل بلماضي ويعد بالفوز في البينين

أدلى متوسط ميدان المنتخب الوطني ياسين بن زية، بتصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام على هامش تنقل الخضر إلى البينين ظهر اليوم، أين أكد أن الناخب الوطني جمال بلماضي أعاد الروح للمنتخب بحيث قال:" نحن على أتم الإستعداد للقاء العودة ضد البينين، وسنعمل على تحقيق الفوز الثاني تواليا لضمان تأهلنا "للكان" .

وعن الناخب الوطني جمال بلماضي، والإضافة التي قدمها للمنتخب، أجاب بن زية قائلا:" خطاب بلماضي محفز، وأعاد الروح لهذا المنتخب، خاصة أن الكل سعيد معه، رغم أننا نخوض ثاني تربص تحت إشرافه، وبلماضي أصر على ضرورة التضامن في ما بيننا واللعب كفريق واحد لقادم أفضل للمنتخب ".