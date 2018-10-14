أزيد من 500 مشروع سياحي معتمد بمنطقة الجنوب

تجاوز عدد المشاريع السياحية، الخاصة بمنطقة الجنوب 500 مشروعا،من ضمن أزيد من 1800 مشروع سياحي معتمد،من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية على المستوى الوطني

والتي من شأنها دعم القطاع بنحو 56 ألف سرير،حسب ما أعلنه اليوم الأحد لـ(وأج) مسؤول بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وأوضح المدير العام للسياحة محمد زبير سفيان، من ضمن هذه المشاريع التي ستخلق أزيد من 20 ألف منصب شغل، سيتم انجاز أزيد من 260 فندقا من صنفي أربعة واثنين نجوم و74 نزل طرقات و21 إقامة سياحية و22 قرية سياحية

إلى جانب تجسيد مشاريع خاصة ب 15 منطقة حموية.

وبخصوص العقار السياحي المتوفر بالجنوب، أكد ذات المسؤول، بأنه من بين 225 منطقة للتوسع السياحي ذات مساحة إجمالية تقدر ب 64 199 53 هكتار على المستوى الوطني،تم تخصيص 23 منطقة للجنوب بمساحة تقدر ب20 728 9 هكتار، حيث تخضع هذه المناطق للتوسع السياحي بصفة منتظمة ومتواصلة لدراسات لإعداد مخططات لتهيئتها.

وأكد بأن “تعزيز الاستثمار السياحي بالجنوب يهدف لتدارك العجز المسجل في الإيواء وتحسين الخدمات بهذه المنطقة، التي أضحت محل اهتمام الكثير من السياح الوطنيين والأجانب بالنظر للثراء السياحي المتنوع الذي تزخر به”.

ولهذا الغرض تسعى السلطات المعنية لدفع السياحة الجنوبية حيث أنه تم من بين 7 أقطاب سياحية، التي ستنجز في أفاق 2030 على المستوى الوطني تخصيص 3 أقطاب لانجاز مشاريع في ولايات الجنوب منها منطقة “توات وقرارة وادرار و تميمون

وبشار ومناطق التاسيلي واليزي وجانت ومنطقة الهقار”.