عملية إسكان ضخمة بمناسبة ذكرى أول نوفمبر

كشف والي ولاية الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، اليوم الأحد في ندوة صحفية ، بمقر الولاية عن توزيع أكثر من 3500 مسكن خلال الإحتفالات المخلدة لإندلاع الثورة التحريرية.

وأضاف زوخ أن هذه العملية التي تمس الجزائر العاصمة، تخص صيغتي عدل بأكثر من 2000 وحدة سكنية، وعمومي ترقوي بأزيد من 1000 وحدة سكنية.

وأوضح الوالي أن هذا التوزيع سيتم بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة، التي تتخذ كافة الإجراءات في هذا التوزيع.

و في المقابل كشف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ أن المرحلة الثانية من عملية الترحيل الـ24 بالعاصمة ستمس بالدرجة الأولى القاطنين بجوار الأودية وأصحاب السكنات الهشة والأقبية.

زوخ قال أن هذه المرحلة ستمس العديد من المقاطعات والأحياء وهي: القصبة، بولوغين، باب الواد، بوزريعة، سيدي محمد، الشراقة، جان السفاري، المرادية، واد السمار، واد الحراش، زرالدة، براقي، السويدانية، الدويرة.

وأاضف والي العاصمة أن مصالحه تواصل عملية إعادة تهيئة العشرات من العمارات سيما، بالقصبة السفلى التي تعرف ترميم 38 عمارة، بالإضافة إلى عمارات أخرى ببولغين وباب الواد، وهي العمارات التي قال إن قاطنيها ستنفسون الصعداء قريب