la nourriture consommée par une famille en une semaine autour du monde
شاهد بالصور..هذا ما تستهلكه العائلة في الأسبوع حول العالم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً مصوراً مستخلصاً من دراسة بريطانية أجُريت على ثلاثين أسرة من ثلاثين دولة مختلفة حول العالم ،وأظهرت اختلاف الثقافات الغذائية بين الشعوب وما لها من تأثيرات تنعكس على الميزانية التي تستهلكها تلك الأسر لشراء احتياجاتهم الاسبوعية من المواد الغذائية ، وهو ما ألقى بدوره الضوء على الفجوة الواسعة بين أسعار السلع الغذائية بين الدول وفقاً لحالتها الإقتصادية ، حيث تتراوح ما بين 5 دولار و 500 دولار.
تستهلك أسرة "الهجان" في الكويت 218 دولاراً إسبوعياً لشراء مستلزماتها من المواد الغذائية.
تستهلك أسرة "أحمد" في القاهرة 67 دولاراً لشراء مستلزماتها الغذائية الإسبوعية.
أما أسرة "ناتومز" في مالي فتحتاج 25 دولاراً لتغطية احتياجاتها الإسبوعية من المواد الغذائية.
وفي دارفور السودانية ، تحتاج أسرة "أبو بكر" 57 دولاراً إسبوعياً لتغطية احتياجاتها من المستلزمات الغذائية.
وترتفع ميزانية الأسرة المتوسطة في القارة الاوروبية ، إذ تصل الميزانية الإسبوعية للأسرة في لوكسمبرج إلى 463 دولاراً لشراء احتياجاتها من المواد الغذائية.
أما أسرة "بانيتون" في بريطانيا فتستهلك 241 دولاراً إسبوعياً لشراء مستلزماتها الغذائية.
أما أسرة "لو موانز" في فرنسا فتستهلك 418 دولاراً لشراء السلع الغذائية اللازمة لها في إسبوع.
تصل تكلفة المستلزمات الغذائية لأسرة "سيلكس" في تركيا إلى 145 دولاراً إسبوعياً.
وفي ألمانيا تحتاج أسرة "ميلاندر" إلى 497 دولاراً لشراء مستلزماتها الغذائية الإسبوعية.
وفي إيطاليا تستهلك عائلة "مانزو" 260 دولارً لتغطية احتياجاتها الإسبوعية من السلع الغذائية.
وفي بولندا تستهلك أسرة "سوبسزنكي" 154 دولاراً إسبوعياً لشراء مستلزماتها من المواد الغذائية.
ومن أوروبا إلى آسيا ، حيث تستهلك عائلة "دونج" 154 دولاراً لشراء مستلزماتها من المواد الغذائية في إسبوع.
وتستهلك عائلة "يوكيتا" في اليابان 310 دولاراً إسبوعياً لشراء احتياجاتها الغذائية.
أما في الهند فتستهلك أسرة "باتكار" في الهند 39 دولاراً لتغطية إحتياجتها الإسبوعية من السلع الغذائية.
وفي مانغوليا تحتاج عائلة "باتسوري" 39 دولاراً لشراء مستلزماتها الإسبوعية من السلع الغذائية.
وفي بوتان ، تستهلك أسرة "ناجامي" 5 دولاراً إسبوعياً لشراء ما يلزمها من السلع الغذائية.
ومن آسيا إلى أستراليا ، حيث تستهلك أسرة "براونز" 376 دولاراً لشراء متطلباتها من السلع الغذائية إسبوعياً.
أما في الإكوادور فتستهلك أسرة "آيم" 31 دولاراً إسبوعياً لشراء مستلزماتها الغذائية.
وفي أمريكا تستهلك أسرة "كافين" 160 دولاراً لتغطية احتياجتها الإسبوعية من السلع الغذائية.
وتحتاج أسرة "كاسيلز" في المكسيك 178 دولاراً إسبوعياً لتغطية احتيجاتها من المواد الغذائية.
وأخيرا في كندا ، تستهلك أسرة "ميلانسونز" 342 دولاراً لشراء ما يلزمها من سلع غذائية في إسبوع.
و انت ؟ كم يبلغ متوسط انفاقك على عائلتك في الاسبوع من المواد الغذائية في بلدك؟
المصادر : منتدى هوامير البورصة السعودية
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