شاهد بالصور..هذا ما تستهلكه العائلة في الأسبوع حول العالم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً مصوراً مستخلصاً من دراسة بريطانية أجُريت على ثلاثين أسرة من ثلاثين دولة مختلفة حول العالم ،وأظهرت اختلاف الثقافات الغذائية بين الشعوب وما لها من تأثيرات تنعكس على الميزانية التي تستهلكها تلك الأسر لشراء احتياجاتهم الاسبوعية من المواد الغذائية ، وهو ما ألقى بدوره الضوء على الفجوة الواسعة بين أسعار السلع الغذائية بين الدول وفقاً لحالتها الإقتصادية ، حيث تتراوح ما بين 5 دولار و 500 دولار.

تستهلك أسرة "الهجان" في الكويت 218 دولاراً إسبوعياً لشراء مستلزماتها من المواد الغذائية.

تستهلك أسرة "أحمد" في القاهرة 67 دولاراً لشراء مستلزماتها الغذائية الإسبوعية.

أما أسرة "ناتومز" في مالي فتحتاج 25 دولاراً لتغطية احتياجاتها الإسبوعية من المواد الغذائية.



وفي دارفور السودانية ، تحتاج أسرة "أبو بكر" 57 دولاراً إسبوعياً لتغطية احتياجاتها من المستلزمات الغذائية.

وترتفع ميزانية الأسرة المتوسطة في القارة الاوروبية ، إذ تصل الميزانية الإسبوعية للأسرة في لوكسمبرج إلى 463 دولاراً لشراء احتياجاتها من المواد الغذائية.

أما أسرة "بانيتون" في بريطانيا فتستهلك 241 دولاراً إسبوعياً لشراء مستلزماتها الغذائية.

أما أسرة "لو موانز" في فرنسا فتستهلك 418 دولاراً لشراء السلع الغذائية اللازمة لها في إسبوع.