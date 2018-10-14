دخول مجاني للجماهير في لقاء الخضر في كوتونو

قررت السلطات البينينية وضع الدخول مجاني في اللقاء المرتقب بين البينين والجزائر هذا الثلاثاء في إطار تصفيات "كان" 2019.، والتي ستلعب على أرضية ملعب الصداقة بالعاصمة كوتونو.

ويبدو أن السلطات المحلية تريد شحن أكبر عدد ممكن من الجماهير من أجل التنقل بقوة وشن ضغط رهيب على زملاء محرز، لتحقيق الفوز وإنعاش آمالهم في تحقيق التأهل "للكان" بعد الخسارة أول أمس بتشاكر بثنائية نظيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيشد رحاله ظهر اليوم الأحد صوب العاصمة كوتونو تحسبا للقاء العودة الذي سيلعب هذا الثلاثاء بداية من الساعة الرابعة بالتوقيت الجزائري.