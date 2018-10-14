بعد وعيد ترامب.. السعودية تهدد وتحذر من أيّ محاولة للنيل منها

قالت السعودية، اليوم الأحد، إنّها ترفض بشكل تام أي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر "التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول قوله، إنّ "تلك المحاولات لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط".

وأضاف المصدر: "كما تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي".

يأتي ذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة السعودية "عقاب شديد" إذا ثبت ضلوعها باختفاء الصحافي جمال خاشقجي.