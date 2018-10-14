لاعبو الوفاق سيتبرعون بسيارة إسعاف لمستشفى سطيف

في مبادرة إنسانية رائعة، قرر لاعبي وفاق سطيف التبرع وجمع مبلغ مالي من أجل المساهمة في شراء سيارة إسعاف لمسشفى سطيف.

بحيث سيتم إقتطاع مبلغ 20 مليون لكل لاعب من المنحة المخصصة للتأهل لنصف نهائي كأس رابطة أبطال إفريقية والمقدرة بـ100 مليون، بالإضافة لجمع بعض المنح من أجل الوصول للمبلغ المتفق عليه وهو 500 مليون ثمن سيارة الإسعاف.

وتولى القائد عبد المؤمن جابو الربط بين اللاعبين والإدارة والطاقم الفني، اللذين سيساهمون أيضا لجمع هذه القيمة، في مبادرة تستحق الإشادة منق لاعبي ومسيري "النسر الأسود" والطاقم الفني.