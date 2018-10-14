أويحيى يعزي في وفاة بوسطيلة

قدم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى تعازيه الى عائلة المرحوم الفريق أحمد بوسطيلة القائد السابق للدرك الوطني.

وجاء في التعزية:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المرحوم أحمد بوسطيلة القائد السابق للدرك الوطني وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم السيد أحمد أويحيى، الأمين العام للحزب، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب الوطني وإطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي والمواساة، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون