نوبة..شنتوف..الشريف..بودواور وسعيد باي..اليوم أمام القضاء العسكري

شرع، اليوم الأحد، قاضي التحقيق العسكري، بالبليدة، في سماع ضباط سامين، بتهم الفساد.

وذكر مصدر مطلع، للنهار، أن المحكمة العسكرية بالبليدة تتولى التحقيق في قضايا الفساد لضباط سامين.

وأضاف، أن التحقيق يشمل تهم الثراء غير المشروع، وإستغلال الوظيفة السامية.

وعن المعنيين،ذكر المصدر،أن الضباط السامون هم:القائد السابق للدرك الوطني،مناد نوبة،والقائد السابق للناحية الأولى حبيب شنتوف.

بالإضافة،إلى اللواء سعيد باي،القائد السابق للناحية الثانية،ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور،والقائد السابق للناحية الرابعة،اللواء عبد الرزاق الشريف.

وكان قاضي عسكري بالبليدة،قد قرر في سبتمبر الماضي،سحب جوازات سفرهم، بعدما كان قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر.

وجاء قرار القاضي العسكري بعد مغادرة اللواء سعيد باي الجزائر، رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته.