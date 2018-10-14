الخضر يطيرون اليوم إلى البينين في رحلة خاصة

سيشد وفد المنتخب الوطني، الرحال إلى مدينة كوتونو البينينية اليوم الأحد من مطار هواري بومدين.

ومن المنتظر أن تنطلق الرحلة الخاصة التي تنتظر زملاء مبولحي على الساعة الثانية زوالا في حين سيكون الوصول بعد أربع ساعات ونصف تقريبا إلى مدينة كوتونو التي ستحتضن يوم الثلاثاء مواجهة الخضر أمام البنين لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

ومن المرتقب أن يتم تنظيم منطقة مختلطة لفائدة الإعلاميين للتحدث إلى اللاعبين في المطار قبل انطلاق الرحلة.