هذا ما قاله مارادونا عن ميسي

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في مقابلة مع قناة "لا أولتيما بالابرا" المكسيكية إن ميسي لاعب رائع، لكنه ليس قائدا. وتابع مارادونا (57 عاما) الذي يعد كثيرون ميسي (31 عاما) خليفته في الملاعب، إنه "من الصعب أن تصنع قائدا من رجل يذهب إلى الحمام 20 مرة قبل المباراة".

حاول الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا الدفاع عن مواطنه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لكنه اعتبر أن اللاعب الذي يذهب "إلى الحمام 20 مرة قبل المباراة" لا يصلح أن يكون قائدا.

وعانى ميسي أكثر من مرة قيادة الأرجنتين إلى لقب عالمي كبير، برغم تألقه الصارخ مع برشلونة الإسباني وسيطرته على الجوائز الفردية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأعوام العشرة الأخيرة.

وقال مارادونا لقناة "لا أولتيما بالابرا" (الكلمة الأخيرة) المكسيكية "ميسي لاعب رائع، لكنه ليس قائدا. قبل التحدث مع المدرب واللاعبين، سيلعب البلاي ستايشن (لعبة إلكترونية). ثم على أرض الملعب، يريد أن يكون قائدا. هو الأفضل في العالم مع كريستيانو (رونالدو)".

وأردف اللاعب الذي قاد بلاده إلى الفوز بمونديال 1986 في المكسيك قبل أن يدربه في فترة لاحقة "دعونا نتوقف عن تأليه ميسي. ميسي هو مجرد لاعب آخر من الأرجنتين".

وعن ابتعاد ميسي عن المنتخب بعد الفشل الأخير في مونديال روسيا والخروج من الدور الثاني أمام فرنسا البطلة 3-4 أضاف "لا أحبذ استدعاءه الآن.. يجب أن نبعد الضغوط عنه. يجب أن نبعد القيادة عن ميسي كي يصبح ميسي الذي نريده".

وكان مارادونا الذي يشرف على تدريب نادي سينالوا المكسيكي من الدرجة الثانية نصح ميسي مطلع الشهر الحالي بترك المنتخب الوطني، معتبرا بأنه حُمل بشكل غير عادل مسؤولية فشل الأرجنتين في مونديال روسيا.