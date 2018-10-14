رسالة بلماضي للاعبين

وضع المدرب الوطني جمال بلماضي، معايير الانضباط والمردود كشرطين أساسيين من أجل تواجد واستمرار اللاعبين في المنتخب الوطني، ولهذا كانت التضحية برياض بودبوز وإبعاده عن قائمة المواجهة المزدوجة أمام منتخب البنين، في رسالة واضحة من المدرب الوطني لبقية اللاعبين لضمان السيطرة والهدوء داخل بيت "الخضر".

لم يكن غياب رياض بودبوز عن القائمة الأخيرة للمنتخب الأول نتيجة وضعيته الصعبة مع فريقه بقدر ما كانت نتيجة رد فعله السلبي خلال تربص "الخضر" الأخير تحسبا لمواجهة غامبيا، بعد اكتشافه بأنه لن يكون في التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة، هذا ما كشف عنه مصدر عليم من داخل المنتخب الذي أوضح أن التضحية بلاعب ريال بيتيس الإسباني جعلت لاعبين آخرين لم يكونوا راضين عن وضعهم بعد المباراة الأولى أمام البنين يلتزمون الهدوء، وفي مقدمة هؤلاء عيسى ماندي الذي وجد نفسه على دكة البدلاء لأول مرة، لكن خوفه من أن يلقى نفس سيناريو زميله في بيتيس جعله يلتزم الصمت.

ويدرك بلماضي أن تسيير مجموعة تعج بالنجوم هي التحدي الأكبر الذي يواجهه، فهي المهمة التي استعصت على أغلب المدربين الذين تداولوا على العارضة الفنية للمنتخب بعد رحيل وحيد حاليلوزيتش، لهذا فهو لن يتردد في إبعاد أي لاعب مهما كان وزنه من أجل ضمان العمل في هدوء.

المعيار الثاني، بحسب ما أكد عليه بلماضي بعد مباراة أمس، هو المردود، وهو التحدي الثاني الأكبر أمامه، فإذا كان استبعاد ماندي أمام البنين نتيجة مردوده المتواضع في مختلف المباريات الأخيرة له مع المنتخب بحسب قول بلماضي، فإن مصداقية المدرب ستكون أيضا على المحك في حال ما غض الطرف بالمقابل عن لاعبين آخرين يبقى مردودهم محل علامة استفهام مع المنتخب، في صورة رياض محرز الذي مرة أخرى لم يكن فعالا ولا متألقا في مباراة البنين، وبشكل أكبر نبيل بن طالب صاحب الأداء المحير في كل مرة.