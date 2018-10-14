وزير الشؤون الخارجية النيجيري يقوم هذا الأحد بزيارة عمل الى الجزائر

يشرع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية جيوفري أونيياما هذا الأحد في زيارة عمل الى الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل حسبما أشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية السبت.

وخلال هذه الزيارة التي تدوم يومين، سيرأس مساهل مناصفة مع نظيره النايجيري أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائرية-النايجيرية.

كما ستشكل هذه الدورة للوزيرين "فرصة مناسبة لتقييم حالة التعاون الثنائي و تحديد آفاق جديدة للشراكة من اجل الارتقاء بها الى مستوى نوعية العلاقات السياسية بين البلدين"، حسب ذات المصدر.

وأشار البيان ذاته الى أن عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا ،"يؤكد ارادة الجزائر و نيجيريا في تعميق التعاون و الاستفادة من الطاقات الاقتصادية الهائلة و اعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية".

من جهة اخرى، أضاف البيان أن "البحث عن محاور جديدة للتعاون و اعادة تحيين مشاريع التعاون و دراسة اقتراحات جديدة كلها امور من شأنها بعث معتبر للتعاون الثنائي على أسس جديدة".

وتعتبر هذه الدورة بمثابة " فضاء ملائم من شأنه أن يسمح للبلدين اللذين يناضلان سويا من أجل تحقيق أهداف و مثل الاتحاد الافريقيي بالتشاور حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات التي يواجهها البلدان من أجل ضمان السلم و الأمن و الاستقرار في القارة اضافة الى تحقيق تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية".

وخلال اقامته بالجزائر، سيجري وزير الشؤون الخارجية النايجيري محادثات مع مسؤولين جزائريين سامين.