براهيمي يدخل إهتمامات نادي “بشكتاش”

كشفت الصحف التركية، أن إدارة “بشكتاش” التركي تبدي اهتمام كبير بالنجم الجزائري “ياسين براهيمي” لاعب نادي “بورتو” خاصة بعد الأخبار الأخيرة.

حيث أكدت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن براهيمي قرر عدم التجديد مع بورتو ومغادرة الفريق في الصائفة المقبلة مع نهاية عقده.

وهذا ما جعل رئيس “بشكتاش” يقدم دعوة لوكيل أعمال اللاعب الجزائري، من أجل البحث حول إمكانية إنضمام نجم الخضر إلى “بشكتاش”.

وكان رئيس النادي التركي “فيكرت أورمان” قد اكد أنه معجب كثيرا بنجم “بورتو” ويريد ضمه للفريق الصائفة المقبلة.