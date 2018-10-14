موقع “مانشستر سيتي”: “محرز مفتاح نجاح الفريق هذا الموسم” !

أشاد موقع “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” وأكد أنه سيكون مفتاح نجاح الفريق هذا الموسم في مختلف البطولات.

وجاء في تقرير تم نشره عبر الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي، أن تعدد مناصب “محرز” جعله ورقة قوية في تشكيلة “غوارديولا”.

الفيلسوف الإسباني الذي لطالما أعجب بإمكانيات رياض وهو الذي أصر على جلبه، يراه أحد أبرز مفاتيح تتويج سيتي بالألقاب هذا الموسم.

كما جاء أيضا في ذات التقرير، أن محرز وفي ظرف 3 أشهر فقط مع الفريق أكد على علو كعبه، سواء بإنضباطه التكتيكي أو بإمكانياته الفردية.

وبات الجميع ينتظر تألق النجم الجزائري في قادم المواعيد مع مع “مانشستر سيتي” خاصة بعودة “كيفن دي بروين” لتشكيلة الفريق.

فأداء “محرز” ضد “ليفربول” يبشر بالخير في ظل تذبذب مستوى “ساني” وحتى “سترلينغ”، بالرغم من أنه ضيع ضربة جزاء.