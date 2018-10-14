تقديم خمس “جنرالات” أمام القضاء العسكري

تم تقديم العديد من الضباط الساميين الذين تم تنحيتهم مؤخرا، أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية في البليدة، بتهم تتعلق بالفساد، اليوم الاحد 14 أكتوبر، بحسب ما بثت قناة النهار.

والضباط السامون هم: القائد السابق للدرك الوطني، مناد نوبة، والقائد السابق للناحية العسكرية الأولى حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي، القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة، اللواء عبد الرزاق الشريف.

ووفقا لنفس المصدر فإن التحقيق معهم يشمل تهم الثراء غير المشروع، وإستغلال الوظيفة السامية.