الممثليات الدبلوماسية والتقارير الدولية "تكذّب" الحكومة

في وقت تسعى السلطات العمومية جاهدة لتحسين وجه الجزائر ومناخ الاستثمارات في السوق الوطنية، في ظل المنافسة "الشرسة" التي تفرضها البلدان المجارة على المشاريع للمتعاملين الأجانب، لاسيما في قطاع خارج المحروقات، تواجه الحكومة ممثلي الدبلوماسيات الأجنبية في الجزائر الذين يذهبون في كل مرة لتأييد التقارير الدولية المصنّفة للجزائر في ذيل ترتيب الدول في مجال الجاذبية الاستثمارية.

ثقل الإجراءات الإدارية، تخلّف المنظومة البنكية وعدم استقرار الإطار القانوني، هي أبرز النقاط التي تشكّل مخاوف المستثمرين الأجانب، والتي تُنقل في كل مرة من قبل ممثلي الدبلوماسية، كما هو الشأن بالنسبة لسفير الولايات المتحدة الأمريكية، جون ديروشر، في تصريحه الأخير نهاية الأسبوع الماضي ليكشف عن الرؤية الحقيقية للمستثمرين الأجانب لواقع السوق الوطنية.

فبالرغم من أنّ التصريحات الرسمية للسفراء الأجانب تصب في إطار تقوية مجالات التعاون بين الجزائر وشركائها ووجود العديد من نقاط الارتكاز، في إطار إقامة الشراكات "رابح / رابح"، بحكم أنّ الحكومة الجزائرية بدلت خلال الفترة الأخيرة مجهودات قصد تحسين مناخ الاستثمار، إلاّ أن هؤلاء يؤكدون على وجود العراقيل التنظيمية والإدارية التي تظل من بين الحواجز التي تقف أمام تواجد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في السوق الوطنية أمام تداعيات المنافسة الإقليمية والدولية في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إشارة إلى مطالبة السلطات العمومية إلى تبني نفس الامتيازات الموجودة في كل من تونس والمغرب، تحت وطأة تفضيل المتعاملين الاقتصاديين وجهات أخرى غير الجزائر.

ولا تختلف وجهة نظر التقارير الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي عمّا تذهب إليه الممثليات الدبلوماسية، حيث احتلت الجزائر المرتبة 86 عالميا في تقرير التنافسية المعدّ من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك العالمي، وهو المستوى الذي جعل الجزائر تتأخر أيضا في ترتيب الدول العربية إلى المرتبة التاسعة مسجلة تأخرا واضحا بالمقارنة مع الدول الخليجية بالمقام الأول، الأمر الذي يكشف عن صعوبات الاقتصاد الوطني وإشكالات جلب واستقطاب الاستثمارات، على الرغم من الإمكانيات والتسهيلات الموضوعة في هذا المجال.