محرز ضمن أبرز مشاهد بداية الموسم في “السيتي”

تصدر النجم الدولي الجزائري رياض محرز أبرز مشاهد بداية الموسم في فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إستفتاء للأنصار من أجل إختيار المشهد الأبرز في بداية هذا الموسم.

وإختار الحساب الهدف الثاني الذي سجله محرز في شباك كارديف سيتي وضربة الجزاء التي أضاعها ضد ليفربول ضمن المشاهد المُرشحة.

وطرح حساب السيتي السؤال التالي على أنصاره:”ما هي اللحظة التي تحتفظ بها لحد الأن في موسم 2018-2019″.

It's already been a rollercoaster of a season! ?



What's been your moment of 2018/19 so far? #mancity pic.twitter.com/Ito66WMoru