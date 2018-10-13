الجزائر تنظم كأس إفريقيا للأمم 2024 وكأس إفريقيا للأندية 2020

تستضيف الجزائر منافستي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024 وكأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس لعام 2020، حسب ما أعلنه رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة الصغيرة حبيب لعبان.

وتتسم دورة كأس أمم إفريقيا 2024 بطابع خاص، باعتبار أنها ستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية المقررة في نفس السنة بالعاصمة الفرنسية باريس. ومعلوم أن آخر بطولة إفريقية احتضنتها الجزائر تعود إلى سنة 2014 التي أسفرت عن تتويج “الخضر” باللقب. وبخصوص بطولة أمم إفريقيا 2024، أكد القائم الأول على الاتحادية خلال اجتماع المكتب الفدرالي الخميس أن “كل دولة تطمح إلى احتضان منافسة مؤهلة للأولمبياد، ما يعني أنّ الفرصة ستكون سانحة لنا من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل”.

واستغل رئيس الاتحادية الجزائرية ذات المناسبة ليعلن كذلك عن تنظيم الجزائر لكأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس المقررة شهر أفريل من سنة 2020. كما تطرق إلى الكأس العربية للأندية الفائزة بالكؤوس المقررة بمدينتي أرزيو ووهران شهر مارس من سنة 2019، حيث أكد أنّ “كل الأمور تسير على أحسن ما يرام، لقد تنقلت الأسبوع المنصرم إلى مدينة أرزيو التي التقيت فيها بمسؤولين من ولاية وهران، ولا يمكنني سوى التعبير عن ارتياحي الكبير للتحضيرات الجدية الجارية التي تعطينا الانطباع الأكيد بأن هذه المنافسة العربية ستعرف مستوى تنظيميا متميزا”، وفق ما حرص لعبان على تأكيده عبر الموقع الرسمي للاتحادية.