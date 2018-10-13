هذا ما قاله ترامب خلال لقائه القس برانسون بعد إفراج السلطات التركية عنه

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء السبت، القس الأمريكي أندرو برانسون بعد إفراج السلطات التركية عنه.

وشكر الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على مساعدته في الإفراج عن القس الأمريكي.

وأكد ترامب، في وقت سابق يوم السبت، أنه لم تكن هناك صفقة مع تركيا لإطلاق سراح القس برانسون.

وقضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير بإطلاق سراح القس، بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في السجن، كما أمرت المحكمة برفع “الإقامة الجبرية وحظر السفر” عن القس الأمريكي.

وفي أواخر شهر جويلية الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي “غولن” و”بي كا كا” تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.