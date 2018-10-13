تمديد الأجال للمقبولين في طلبات تسجيل الماستر وغدا آخر أجل لتأكيد أحد رغباتهم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،في بيان لها، تمديد الأجال للمترشحين المقبولة طلبات تسجيلهم في السنة الأولى ماستر 2018-2019.

وأكد البيان أن المقبولين في عدة رغبات 2، 3، 4، مجبرون على تأكيد رغبة واحدة فقط، قبل يوم غدا الأحد.

وأضاف البيان أنه في حالة عدم التأكيد، سيتم الإختيار ألياً وبصفة نهائية أحسن رغبة تقدم بها الطالب.

كما سيتم إلغاء الإختيارات الأخرى ليتسنى للطلبة المسجلين في القوائم الإحتياطية الإلتحاق بالماستر.