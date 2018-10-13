تسليم جائزة «محمد ديب» الأدبية السادسة لثلاثة فائزين

تم نهاية هذا الأسبوع منح جائزة «محمد ديب» الأدبية السادسة وذلك خلال حفل تكريمي للفائزين الثلاث باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية و الذي أقيم بقصر الثقافة «عبد الكريم دالي» بتلمسان، وقد تم تتويج روايات «مول الحيرة» باللغة العربية لإسماعيل يبرير و»انزا» لسامي مسعودان في اللغة الأمازيغية و»الهزيمة» لمحمد سعدون بالنسبة للغة الفرنسية، وقد تم اختيار هذه الأعمال الأدبية الثلاثة من ضمن قائمة مصغرة لتسعة مشاركين في هذه المسابقة المنظمة من طرف الجمعية الولائية «الدار الكبيرة» حيث حظي الفائزون بمبلغ 1مليون دج يتكفل بدفعه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مثلما أشار إليه المنظمون، وتم خلال انتقاء هذه الأعمال من طرف لجنة مكونة من 22 عضوا من كتاب ونقاد وأساتذة جامعيين، وذكر ممثل وزارة الثقافة حكيم ميلود في كلمة ألقاها بالمناسبة أنه تم ترسيم جائزة محمد ديب ضمن النشاطات التي ترعاها الوزارة و صارت تترافق مع جوائز أخرى كجائزتي آسيا جبار والطاهر وطار و غيرها من الجوائز التي تشجع المبدعين والروائيين على التنافس في مجال الإبداع، وأردف قائلا أنه من الضروري جعل سنة 2020 المصادفة لمئوية ميلاد محمد ديب للاحتفاء بأعماله و طبعها و تخصيص دراسات لأدبه و أعماله كونه واحد من الكتاب الجزائريين الذين فضحوا الممارسات الاستعمارية الفرنسية و أنقذوا الذاكرة الوطنية من الطمس و التشويه.