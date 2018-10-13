العمل بالتذاكر الإلكترونية قريبا وجاهزون لتسيير الملعب الجديد

أكد شريف ملال، رئيس فريق شبيبة القبائل، متصدر البطولة المحترفة الأولى موبيليس، أنه سيتم التعامل عن قريب بالتذاكر الإلكترونية على مستوى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، وذلك لتسهيل عملية دخول الأنصار وكذا تفاديا لأي تلاعبات، من جهة أخرى، فقد أكد ضيف إذاعة بجاية، أن إدارة الشبيبة قد راسلت الجهات المعنية من أجل منح تسيير الملعب الجديد لفائدة الفريق، مشيرا في هذا الصدد أن الإدارة لديها كل العزيمة والمؤهلات المطلوبة، حيث أوضح ملال أن الملعب الجديد الذي يتسع لـ50 ألف متفرج ستنتهي الأشغال به شهر فيفري القادم، وسيتم استغلاله بداية من الموسم الكروي القادم.

وقد أكد ملال أنه لم ينتظر النتائج المبهرة التي حققها فريقه إلى حد الساعة، رغم أن الهدف المسطر قبل بداية البطولة هو ضمان البقاء في أسرع وقت ممكن ومن ثم اللعب على الأدوار الأولى.

وأوضح ملال، أن فريق شبيبة القبائل قد استعاد مكانته بفضل شبان تم تكوينهم في الفريق، وهو ما جعل حتى من المصاريف تتقلص بشكل كبير، وعن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها فريق الكناري رغم الصعوبات التي واجهها هذا الأخير الموسم الفارط، فقد أكد ملال أن الأنصار عادوا بكل قوة لمساندة اللاعبين كونهم لا يقبلون بكل بساطة بدفن هذا الفريق العريق.

وقد أوضح ملال أن الفريق شرع في زيارة العديد من القرى الموزعة عبر إقليم كل من البويرة وسطيف وبجاية وتيزي وزو من أجل تقوية العلاقات بين الأنصار والفريق، وهي الزيارات التي أتت بأكلها- يقول ملال- الذي أشار أن عدد الأنصار الذي ينتظرون خارج الملعب أكبر بكثير من الذين يتواجدون بداخله- مضيفا- أن حتى النساء قد بدأن يقصدن ملعب أول نوفمبر لتشجيع الكناري، وهو ما من شأنه أن ينظف ملاعبنا من التعفن الذي تغرق فيه، قائلا في هذا الشأن: “الذي يبحث عن العنف فليبقى ببيته”.وقد أوضح ملال أن مدرب الفريق هو الذي سيقرر بشأن استقدامات الميركاتو الشتوي، وأن الإدارة بصدد دراسة توقيت المباريات خلال فصل الشتاء تفاديا لمبيت الأنصار في الخلاء، كما كشف ملال عزمه على إعادة إحياء العديد من الاختصاصات على غرار الجيدو والسباحة وكرة اليد وغيرها.